Фергюсон раскритиковал Нурмагомедова за любовь к еде

Временный чемпион смешанных единоборства (UFC) американец Тони Фергюсон раскритиковал россиянина Хабиба Нурмагомедова за любовь к еде. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Надеюсь, что ты контролируешь свою диету. Я сейчас в работе, а что ты делаешь, пока я говорю? Набиваешь рот тирамису?» — приводит слова Фергюсона MMAFighting.

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Он отметил, что считает Хабиба сильным соперником, но надеется одолеть его.

«Но для этого он должен стараться на каждой тренировке, а кто-то должен контролировать его вес. Он же любит кушать торты. Я собираюсь взять с собой в клетку еду и избить его ей.

Что будет, если Нурмагомедов не сможет принять участие в UFC 223? Я готов к замене. Дайте мне Конора Макнаггетса и я порежу его пополам», — добавил американский боец.

Бой Фергюсона и Нурмагомедова состоится 7 апреля на турнире UFC 223 в Лас-Вегасе.

Ранее отец Нурмагомедова рассказал о планах сына на бой с Фергюсоном.