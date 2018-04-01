В отношении индийских спортсменов начато расследование по делу о допинге

Исполнительный директор Федерации Игр Содружества Дэвид Гребемберг сообщил, что в отношении сборной Индии начато расследование по делу о нарушении антидопинговых правил, сообщает The Sydney Morning Herald.

Отмечается, что в гостиничной комнате, где располагаются члены индийской команды, были найдены иглы от шприцов. По данному делу будет проведена экспертиза.

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Также сообщается, что найденная игла была необходима для введения инъекции для спортсмена, который страдает диабетом.

В случае, если будет доказана вина индийских атлетов в нарушении антидопинговых правил, они будет лишены всех медалей, завоеванных на Играх Федераций Содружества наций.

Игры Содружества проводятся раз в четыре года.