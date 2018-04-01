Тренер «Зенита» Манчини назвал футбольный матч с «Уфой» хоккейным

Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча 24-го тура РФПЛ, в котором сине-бело-голубые обыграли на выезде «Уфу» со счетом 2:1. По словам специалиста, командам было тяжело играть в футбол из-за погодных условий, сообщает «Советский спорт».

«Я бы не сказал, что это был футбольный матч, скорее похоже на хоккей. В таких условиях, если честно, играть в футбол практически невозможно. Рад, что мы выиграли, что забили два мяча», — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».

Ранее итальянец пожаловался на погодные условия во время игры с «Уфой».