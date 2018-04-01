Авербух рассказал о работе фигуристки Медведевой на телевидении

Серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух поделился мнением о работе фигуристки Евгении Медведевой на телевидении.

«Для Жени это абсолютный дебют. И она с ним справилась. Наблюдаю, как Медведева блестяще общается с детьми — поддерживает в случае неудач, находит правильные и нужные слова в каждой ситуации, искренне радуется вместе с ребятами. Вообще считаю, что она — наше телевизионное открытие», — цитирует Авербуха «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что Медведева станет телеведущей шоу «Ледниковый период. Дети» вместе с Алексеем Ягудиным.