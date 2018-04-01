Адриано: «Спартак» захватил инициативу в чемпионате России

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано прокомментировал победу команды над «Тосно» в 24-ом туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает «Советский спорт».

«Игра получилась очень сложной и плотной, поэтому победа стала еще более ценной и важной. Мы идем на втором месте в таблице и захватили инициативу.

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Благодарю бога за то, что я продолжаю помогать своему клубу голами. Мы продолжим упорно работать над собой, чтобы стать еще ближе к чемпионству», — цитирует Адриано Lance.

Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера раскритиковал игроков команды за плохой настрой к матчу против «Тосно».