Главный тренер «Барселоны» заявил о значимости Месси для команды

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал игру команды в матче против «Севильи» в чемпионате Испании (2:2). Об этом сообщает «Советский спорт».

«В первом тайме была довольно равная игра. Мы допустили несколько ошибок при угловых и не смогли реализовать несколько моментов. Благодаря своим полузащитникам и скорости в атаки «Севилья» повела 2:0, и мы рисковали пропустить и третий мяч. Но нам удалось сравнять счет — таков футбол», — заявил тренер.

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Вальверде также отметил значимость нападающего команды Лионеля Месси.

«У Лионеля была небольшая травма, но я заранее планировал, что он выйдет на поле. Лео не играл две недели, ему нужно было получить игровое время. «Барселона» с Месси и без Месси — это две разные команды. Каждое его касание мяча может стать решающим в матче», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Месси проверили на допинг.