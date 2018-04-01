Известный российский агент 1 апреля объявил о переходе Черчесова в «Интер»

Известный футбольный агент Марко Трабукки в шутливой форме заявил о том, что главный тренер сборной России по футбол Станислав Черчесов после чемпионата мира 2018 года станет наставником миланского «Интера». При этом нынешний тренер «нерадзурри» Лучано Спаллетти займет пост Черчесова в российской команде, сообщает «Советский спорт».

«Ура! Очень рад сообщить, что сразу после чемпионата мира — 2018 Станислав Черчесов возглавит миланский «Интер», и Лучано Спаллетти станет тренером сборной России! Всем удачи!», — написал агент в своем твиттере.

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Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. На чемпионате мира его команда сыграет в группе А с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Спаллетти является главным тренером «Интера» с 2017 года. После 29 матчей в чемпионате Италии «черно-синие» занимают четвертое место в турнирной таблице.

1 апреля является международным Днем смеха.