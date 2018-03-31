«Ювентус» одержал победу над «Миланом» в матче чемпионата Италии
Туринский «Ювентус» одержал победу над «Миланом» в матче 30-го тура чемпионата Италии, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Пауло Дибала, Хуан Куадрадо и Сами Хедира. У гостей отличился Леонардо Бонуччи.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Футбол. Чемпионат Италии. 30-й тур
«Ювентус» (Турин) — «Милан» (Милан) — 3:1
Голы: 1:0 — Дибала, 8; 1:1 — Бонуччи, 28; 2:1 — Куадрадо, 79; 3:1 — Хедира, 87