СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии 1/2 финала Кубка Гагарина
Петербургский СКА одержал победу над ЦСКА во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Никита Гусев и Ярно Коскиранта.
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После победы СКА счет в серии стал равным — 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
КХЛ. Кубок Гагарина. Западная конференция. 1/2 финала. 2-й матч
СКА (Россия, Санкт-Петербург) — ЦСКА (Россия, Москва) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
1:0 — Гусев (Шипачев) — 20:31;
2:0 — Коскиранта (Калинин, Каблуков) — 30:09