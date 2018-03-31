Тренер «Амкара» иронично прокомментировал победу в домашнем матче на поле соперника

Главный тренер пермского «Амкара» Вадим Евсеев в шутливой форме поделился мнением о победе над московским «Локомотивом» в матче 24-го тура чемпионата России, которая прошла в столице страны.

«Играли дома. На домашнем стадионе. В Москве. Выиграли, наконец — а то давно на своем поле не побеждали», — цитирует Евсеева ТАСС.

Встреча между «Амкаром» и «Локомотивом», которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу пермского клуба. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.