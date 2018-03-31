Карякин вернулся в десятку сильнейших шахматистов мира
Российский гроссмейстер Сергей Карякин вернулся в десятку сильнейших шахматистов мира, сообщает ТАСС.
Согласно обновленному рейтингу Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Карякин занимает после турнира претендентов девятое место. Сергею удалось отыграть четыре позиции.
Другой россиянин — Владимир Крамник идет четвертым. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен — первый, участник матча за шахматную корону — 2018 американец Фабиано Каруана — третий.
Шахматы. Рейтинг ФИДЕ. Апрель 2018
1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 2843
2. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 2814
3. Фабиано Каруана (США) — 2804
4. Владимир Крамник (Россия) — 2792
5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 2789
6. Хикару Накамура (США) — 2787
7. Уэсли Со (США) — 2786
8. Дин Лижэнь (Китай) — 2778
9. Сергей Карякин (Россия) — 2778
10. Аниш Гири (Нидерланды) — 2777…
13. Александр Грищук (Россия) — 2766…
14. Пётр Свидлер (Россия) — 2760…
16. Ян Непомнящий (Россия) — 2751