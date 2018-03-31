Глава мирового хоккея оценил сокращение КХЛ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о сокращении количества клубов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Слова функционера приводит ТАСС.

«Мы как-то обсуждали этот вопрос, и я сказал, что в КХЛ слишком много команд.

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Всегда очень тяжело сокращать клубы, но, я думаю, у КХЛ есть очень хорошая картина, показывающая, сколько болельщиков посещает арену, сколько телезрителей, результат команды», — заявил Фазель.

Ранее было объявлено, что «Лада» и «Югра» не примут участия в чемпионате сезона-2018/19.