Гвардиола рассказал о желании уйти из «Манчестер Сити»

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, что планировал уйти из клуба в прошлом сезоне, сообщает RT.

«Думал, что если моя тактика не сработает, я подам в отставку. В тот момент я был действительно обеспокоен результатами.

Реклама

Пытался понять, что мы можем сделать, чтобы улучшить игру», — заявил испанец, добавив, что такие мысли нормальны для каждого тренера, когда он не может выиграть.

Сезоне-2016/17 «Манчестер Сити» завершил на третьем месте в турнирной таблице.

Ранее украинский игрок «горожан» Александр Зинченко рассказал о разнице в менталитете футболистов Западной и Восточной Европы.