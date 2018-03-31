Президент «Зенита» рассказал об атмосфере в клубе

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал об атмосфере внутри клуба. Слова функционера приводит «Советский спорт».

«В команде очень хорошая атмосфера. Много ходит слухов, что иностранцы не дружат с русскими. Это все вранье! У нас есть замечательный лидер среди аргентинских ребят.

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Леандро Паредес помогает ребятам адаптироваться к нашим условиями чемпионатам, к климату. Многие ехали и думали, что у нас простой чемпионат, а оказалось не так. Он просто замечательный парень», — сказал Фурсенко.

Ранее Фурсенко прокомментировал работу главного тренера команды Роберто Манчини и выразил ему поддержку.