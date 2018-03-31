Президент «Зенита» рассказал об атмосфере в клубе

Игроки «Зенита» радуются забитому мячу в ворота «РБ Лейпциг» РИА Новости

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал об атмосфере внутри клуба. Слова функционера приводит «Советский спорт».

«В команде очень хорошая атмосфера. Много ходит слухов, что иностранцы не дружат с русскими. Это все вранье! У нас есть замечательный лидер среди аргентинских ребят.

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Леандро Паредес помогает ребятам адаптироваться к нашим условиями чемпионатам, к климату. Многие ехали и думали, что у нас простой чемпионат, а оказалось не так. Он просто замечательный парень», — сказал Фурсенко.

Ранее Фурсенко прокомментировал работу главного тренера команды Роберто Манчини и выразил ему поддержку.