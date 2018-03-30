Форварда «Барселоны» Месси проверили на допинг

Жорди Альба, Лионель Месси и Луис Суарес (слева-направо) готовятся к исполнению штрафного удара Reuters

УЕФА взял допинг-пробы у нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и еще десяти футболислов команды, передает ТАСС.

Как отмечает пресс-служба клуба, процедура прошла 30 марта.

Ранее в Российском футбольном союзе напомнили игрокам о недопустимости употребления наркотиков.