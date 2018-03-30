Американский боксер заявил о желании убить человека во время поединка

Американский боксер Деонтей Уайлдер был задержан за хранение марихуаны First Class Boxing

Американский боксер Деонтей Уайлдер выразил желание убить своего соперника на ринге во время поединка, передает «Советский спорт».

«Хочу, чтобы в моем послужном списке был покойник. Я этого хочу. По-настоящему. Деонтей будет чувствовать себя плохо, но мы все подписались на это», — цитирует Уайлдера TMZ.

4 марта Уайлдер техническим нокаутом победил кубинца Луиса Ортиса в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе (свыше 91 кг).