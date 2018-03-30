Глава ФЛГР Вяльбе рассказала, чем «грешит» комментатор Губерниев

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением об освещении спорта в СМИ, сообщает ТАСС.

«Журналисты в любом случае найдут что написать и показать. Главное, чтобы не лезли в их внутреннюю жизнь, чем грешит Дмитрий Губерниев. Кто с кем живет и у кого какие трусики — это лишнее и ненужное. Нами должны гордиться, а не грязное белье полоскать», — цитирует Вяльбе «На лыжи!».

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Она против лыжной программы, которая была бы похожа на передачу Губерниева.

«Пока я буду президентом федерации лыжных гонок России, ничего подобного с моей командой не будет. Я против того, чтобы в СМИ было перенасыщение одним видом спорта», — заявила Вяльбе.

Ранее Губерниев призвал уйти в отставку главу Кемеровской области Амана Тулеева.