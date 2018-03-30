Власти Канады поддержат заявку Калгари на проведение зимней Олимпиады 2026 года

Заявка Калгари на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года будет поддержана властями Канады и провинции Альберта. Об этом сообщает ТАСС.

«Это очень важный шаг вперед для Калгари и наших коллективных усилий, поскольку мы тщательно оцениваем возможность проведения Олимпиады.

Реклама

Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы со всеми заинтересованными сторонами в продвижении заявки Калгари», — сказал руководитель Олимпийского комитета Канады Крис Оверхольт, слова которого приводит Reuters.

Отмечается, что стоимость заявки оценивается в $30 млн. Место проведения Игр будет определено на сессии Международного олимпийского комитета в Милане летом 2019 года.

Ранее сообщалось, что власти Турина и Милана могут подать заявки на проведение Олимпиады-2026.