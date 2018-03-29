Роднина призвала российских спортсменов не ездить на соревнования в США

Легендарная российская фигуристка, а ныне заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина предложила российским спортсменам отказаться от поездок на соревнования в США. Слова специалиста приводят «РИА Новости».

«После такого инцидента с визами я думаю, что не надо российским спортсменам вообще ездить на соревнования в США. Значит, нашим спортсменам надо планировать календарь на сезон без учета турниров в США, то есть самим уже не ездить туда», — сказала эксперт.

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Роднина также отметила, что связь спорта и политики вышла за рамки.

«Нас давят со всех сторон. Не могут в прямой конкуренции победить российских спортсменов, начинают такими способами. Они отыгрываются на всех — на дипломатах, на спортсменах, на журналистах. Борьба против нас идет по всем фронтам. Спорт никогда особенно не был вне политики. Только раньше все это было более-менее в рамках, а теперь уже и рамок нет», — добавила она.

Ранее в Госдуме обвинили США в «очередном ударе по мировому спорту».