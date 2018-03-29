Мутко призвал не завышать возможности сборной России по футболу

Вице-премьер России Виталий Мутко подвел итоги двух товарищеских матчей сборной России перед чемпионатом мира по футболу. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Результат в последних матчах сборной России неприятный. С одной стороны, мы увидели два больших футбольных праздника, в которых приняли участие ведущие игроки мира. Более 100 тысяч болельщиков посетило эти две игры. Мы увидели мировых звезд, сравнили себя с ними, поняли на какой отметке мы находимся и оценили потенциал футбола, » — сказал чиновник.

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Мутко также отметил, что в последних товарищеских матчах увидел все, что хотел.

«Побеждать важно, а мы последние две игры проиграли. Но при этом увидели все, что хотели. Оценили уровень игроков, потенциал команды и наработки. Не надо драматизировать и завышать наши возможности. Есть определенный уровень команды и из этого нужно сделать выводы», — добавил он.

Ранее нападающий сборной России Федор Смолов поблагодарил болельщиков команды за поддержку в матчах с Бразилией и Францией.