Фигуристка Медведева станет телеведущей ледового шоу

Евгения Медведева станет телеведущей шоу «Ледниковый период. Дети» вместе с Алексеем Ягудиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Надеюсь, что с помощью этого нового шоу Первого канала ребятишки, которые уже профессионально занимаются спортом, получат новый импульс к дальнейшему развитию и вырастут в настоящих звезд фигурного катания», — заявил пресс-службе Первого канала тренер Илья Авербух.

Ранее Медведева рассказала, как долго планирует выступать в фигурном катании.