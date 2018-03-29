Захарова напомнила Джонсону об уровне Британии на Олимпиаде-1936

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на выпады британского министра иностранных дел Бориса Джонсона и напомнила ему, на каком уровне была представлена Великобритания на Олимпийских играх в ФРГ в 1936 году. Об этом сообщают «Известия».

«Господин Джонсон, вы о чем?… Есть подозрение, что он имел в виду не спорт и не организацию спортивного мероприятия. Тогда что он имел в виду? Есть подозрение, что он говорил о политической ситуации в Германии того периода и об отношении к происходившему тогда со стороны британского политического класса», — заявила Захарова во время брифинга.

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Представитель МИД России также отметила низкий уровень подготовленности сборной Британии во время Олимпиады в Берлине.

«Мы бы хотели напомнить Борису Джонсону и вообще всем британцам об уровне официальной представленности Великобритании на играх 1936 года», — отметила Захарова.

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