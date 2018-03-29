Фанаты российских клубов договорились провести провести первые таймы в тишине

Фанаты клубов чемпионата России по футболу договорились провести первые таймы матчей 24-го тура турнира в тишине в память о погибших при пожаре в Кемерове, сообщает РИА Новости.

«Болельщики клубов РФПЛ договорились о том, что проведут в тишине первый тайм в матчах 24-го тура в память о погибших при пожаре в Кемерове», — сообщил знакомый с ситуацией источник.

Ранее российский футболист казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин выразил соболезнования родным погибших в Кемерове.