Российские борцы не выступят на Кубке мира в США из-за проблем с визами

Начальник отдела Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), старший тренер команды по вольной борьбе Валерий Фельдшеров рассказал о проблемах у сборной в получении американской визы. Его слова приводит ТАСС.

«В сложившейся ситуации наша команда лишается возможности выступать на Кубке мира», — сказал тренер.

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Фельдшеров добавил, что сложности с получением визы заставили сборную прервать тренировки.

«Нас не записали на собеседование, более того, нам порекомендовали пройти собеседование на визы в консульстве Армении. У нас уже не оставалось времени, чтобы это сделать, команда оказалась в ситуации, когда вместо подготовки к турниру она была вынуждена прервать тренировочный процесс. По моим ощущениям, мы уже мимо Кубка», — отметил он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала информацию о невыдаче сборной России по вольной борьбе американских виз.