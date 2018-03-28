Латвийская теннисистка Остапенко вышла в полуфинал турнира в Майами

Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла украинку Элину Свитолину и вышла в полуфинал турнира в Майами. Об этом сообщает «Советский спорт».

В четвертьфинале Остапенко в двух партиях обыграла Свитолину со счетом 7:6, 7:6.

В полуфинале спортсменка встретится с победительницей встречи американских спортсменок Винус Уильямс — Даниэль Коллинс.

Ранее российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев стали полуфиналистами в парном разряде на турнире в Майами.