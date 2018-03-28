МИД назвал дискриминацией невыдачу виз США российским спортсменам

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала информацию о невыдаче сборной России по вольной борьбе американских виз. Об этом сообщает ТАСС.

«Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип «О спорт, ты - мир». Американские власти также явно не прочь устранить сильных конкурентов для своих атлетов», — заявила Захарова.

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Также политик завила об открытой дискриминации сборной России.

«Дело, однако, в том, что невыдача виз нашим спортсменам — это грубое нарушение со стороны США своих обязательств как государства, взявшегося провести у себя международные соревнования. Речь о прямой и открытой дискриминации команды одной из стран-участниц», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) собирает доказательства о дискриминации на матче сборных России и Франции.