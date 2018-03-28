В РФС отреагировали на возможное проявление расизма в матче России и Франции

Начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза Алексей Толкачев заявил, что организация готова изучить возможное проявление расизма по отношению к игрокам французской команды Полю Погба и Усману Дембеле. Слова чиновника приводит «Спорт-Экспресс».

«Наши службы не слышали и не фиксировали ничего подобного.

Реклама

Но в случае необходимости готовы изучить этот вопрос, но, повторю, мы ничего подобного не зафиксировали», — отметил Толкачев.

Фотограф французского издания рассказал, как отчетливо слышал расизм со стороны российских болельщиков в контрольном поединке в Санкт-Петербурге.

Матч завершился победой гостей со счетом 3:1.