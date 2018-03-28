Полузащитник сборной Франции Канте рассказал о матче с командой России

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте в интервью «Газете.Ru» рассказал о впечатлениях от сборной России.

«Российские футболисты провели хорошую игру. На мой взгляд, они действовали довольно умно против нас и старались дисциплинированно следовать определенной схеме игры в обороне.

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Думаю, Россия — хорошая команда и на чемпионате мира должна неплохо показать себя», — сказал Канте.

«Что касается сборной Франции, то в этом матче у нас получилось довольно многое. Не последнюю роль в этом сыграло то, что мы внесли некоторые изменения в схему нашей игры по сравнению с товарищеским матчем против Колумбии (23 марта «трехцветные» проиграли латиноамериканской сборной со счетом 2:3, хотя к 26-й минуте вели 2:0; после поражения французы сменили схему 4-4-2 на 4-3-3. — «Газета.Ru»).

Благодаря новой схеме мы быстро реагировали на какие-то изменения на поле, что и позволило провести отличный матч», — подытожил игрок.

Полное интервью читайте здесь.

Россия уступила сборной Франции со счетом 1:3.