Баскетболистка Завьялова: на МЧМ-2017 ехали с целью обыграть США

Баскетболистка «Казаночки» и женской сборной России Виктория Завьялова поделилась воспоминаниями о победе на молодежном чемпионате мира 2017 года, в финальном матче которого была обыграна команда США.

«В первую очередь мы победили за счет самоотдачи. Мы ехали на чемпионат мира с целью обыграть США. Неважно, на какой стадии, — в 1/4, 1/2 или в финале. Мы знали, что у нас сильная сборная, что мы готовы. И ехали только за первым местом», — цитирует Завьялову газета «Известия».

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Чемпионат мира среди игроков не старше 19 лет прошел в Италии в 2017 году. В финальном матче сборная России обыграла США со счетом 86:82.

Ранее Завьялова рассказала о том, как часто вспоминает победу на МЧМ-2017.