Сборная Аргентины по футболу повторила свой антирекорд

Сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от национальной команды Испании в контрольном матче, который состоялся в Мадриде, со счетом 1:6, сообщает ТАСС.

Таким образом, «альбиселесте» повторили личный антирекорд. Ранее аргентинская команда потерпела столь крупное поражение в 1958 году от сборной Чехословакии и в 2009 — от Боливии. Все три встречи завершились поражением Аргентины со счетом 1:6.

Реклама

Подопечные Хорхе Сампаоли сыграют на чемпионате мира по футболу в 2018 году в группе D с командами Хорватии, Исландии и Нигерии.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины проиграла команде Испании в контрольном матче.