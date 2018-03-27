Тренер сборной Франции выразил сочувствие россиянам в связи с трагедией в Кемерово

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Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам выразил сочувствие всем россиянам в связи с трагедией в Кемерово. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Мы очень сочувствуем всем россиянам — это ужасная трагедия, которая унесла жизни многих детей. Это ужасно», — сказал тренер.

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Дешам также отметил, что не знает, почему в сборной не надели траурных повязок.

«В пятницу у нас тоже был траур, но соперник не надел повязок. Это не значит, что мы не проявляем солидарности, но решения об этом принимаю не я», — добавил он.

Ранее сборная России проиграла команде Франции в товарищеском матче со счетом 1:3.