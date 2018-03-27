Мутко заявил о гарантиях безопасности во время ЧМ-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил о том, что участники чемпионата мира по футболу в России будут находиться в полной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть гарантии правительства России для всех сборных, в том числе и англичан. Меры безопасности будут серьезно повышены. Никому не надо опасаться, особенно командам, которые будут под полной защитой и обеспечены всем необходимым», — сказал Мутко.

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Чиновник выразил уверенность в том, что условия для сборной Англии покажутся достаточно комфортными

«В Репино прекрасный четырехзвездочный отель, со всеми возможностями. Думаю, что условия для сборной Англии будут очень комфортными. Всего в десяти минутах тренировочная площадка в Зеленогорске, которая произвела очень сильное впечатление.

Там останется хорошее наследие, там будет размещаться детская школа по футболу», — отметил он.

Ранее Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прокомментировал решение Англии не бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.