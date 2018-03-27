Болельщики сборных России и Франции провели матч в память о жертвах трагедии в Кемерове

Болельщики сборной России и Франции провели товарищеский матч в память о жертвах трагедии в Кемерове и теракта во французском Требе. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы долго думали, стоит ли проводить этот матч в связи с трагедией в Кемерове, тем более во Франции недавно был совершен теракт. Но поиск причин и виновных — не наше дело. Мы просто хотим почтить память жертв трагедий искренней игрой в футбол», — заявил организатор встречи.

Ранее футболисты сборной России возложили цветы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге к стихийному мемориалу жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.