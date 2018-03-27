УЕФА ввел четвертую замену в еврокубках со следующего сезона

УЕФА подтвердил введение четвертой замены в дополнительное время матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА с сезона 2018/19, сообщает ТАСС.

Кроме того, согласно новым правилам, в финалах еврокубков заявка команды на матч сможет быть расширена до 23 игроков (в других матчах — 18).

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Таким образом, на скамейке запасных смогут находиться 12 футболистов вместо семи.

Ранее четвертая замена была утверждена в матчах плей-офф чемпионата мира по футболу — 2018.