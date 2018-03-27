Комментатор Губерниев призвал «Тулеева и его шайку» уйти в отставку

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев призвал уйти в отставку главу Кемеровской области Амана Тулеева. Соответствующую публикацию журналист сделал у себя в инстаграме.

«Кемерово! «Вы пиаритесь на трагедии», — так местный чиновник ответил человеку, потерявшему нескольких... близких! Потерявшему троих детей, жену и сестру... Господин Тулеев и ваша шайка — на выход! Пошли вон!» — написал Губерниев.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» и «Трактор» начнут матч Кубка Гагарина с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерове.