Российские прыгуны в высоту подали заявку для выступления в нейтральном статусе

Российские прыгуны в высоту Олег Брайко и Мария Кочанова подали индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) на участие в зарубежных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщает ТАСС.

«Сегодня в ИААФ были отправлены стандартные заявки от прыгунов в высоту Брайко и Кочановой», — заявили в пресс-службе ВФЛА.

Ранее глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин выразил надежду на восстановление организации в правах.