Эксперт: после ухода Прохорова с поста главы СБР результаты стали хуже

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от выборов президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Сейчас идут консультации между региональными отделениями относительно кандидатов на пост президента СБР. Мне хотелось бы выслушать все программы и предложения специалистов до отчетно-выборной конференции. После этого я смогу сделать осознанный выбор. Одно могу сказать: за последние четыре года мы сделали шаг назад. Все ругали Михаила Прохорова, но после его ухода результаты сборной стали еще хуже», — цитирует Васильева газета «Известия».

Проведение выборов главы СБР назначены на 18 мая. Прохоров занимал данную должность с 2008 по 2014 годы. Действующий президент Александр Кравцов не собирается переизбираться на новый срок.