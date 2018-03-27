В Госдуме обрадовались победе биатлониста Цветкова в масс-старте

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков поделился впечатлениями от победы российского биатлониста Максима Цветкова в масс-старте на этапе Кубка мира в Тюмени.

«Я когда смотрел гонку, сложилось чувство, что лидеры — Мартен Фуркад и Йоханнес Бё, — уже подзагружены, подустали. Цветков проявил характер и хладнокровие и отработал на максимуме финишный круг, что дало ему возможность победить. Я очень за него рад и надеюсь, что у наших ребят будут победы и на следующий год», — цитирует Чепикова НСН.

Ранее сообщалось, что Цветков занял первое место в гонке масс-старта.