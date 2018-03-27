Болельщики прервали матч ради фото с Роналду

Контрольный матч между сборными Португалии и Нидерландов был прерван после того, как на поле выбежали несколько болельщиков, передает «Советский спорт».

Один из фанатов направился к португальскому форварду Криштиану Роналду, чтобы сделать с ним фотографию. Другой болельщик подбежал к Роналду и обнял его. В это время в дело вмешались стюарды стадиона «Стад де Женев», не дав еще одному фанату, прорвавшегося на поле, добежать до лидера сборной Португалии.

Ранее сообщалось, что португальская команда с разгромным счетом проиграла Нидерландам — 0:3.