Месси: у сборной Аргентины есть долг перед самими собой

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает «Советский спорт».

«У нас есть долг перед самими собой. Болельщикам мы ничего не должны, потому что мы всегда выкладываемся на полную», — цитирует слова футболиста Diario Sport.

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Месси также добавил, что команда будет делать все для победы.

«Мы чувствуем: сейчас или никогда. Нам нужно думать только так и готовиться к этому соответствующим образом», — добавил Месси.

Ранее игрок выразил желание сыграть в товарищеском матче против Испании.