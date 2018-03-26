Футболист Туран угрожал журналисту из-за неккоректного вопроса жене

Полузащитник «Истанбула» Арда Туран стал угрожать журналисту после некорректного вопроса его жене. Об этом сообщает ТАСС.

По информации NTV, журналист задал вопрос жене Турана о недавной свадьбе. Девушка показала жест закрывающейся молнии на рту.

«Арда запретил вам разговаривать?» — спросил журналист.

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Туран сразу же пригрозил репортеру словами: «Прояви уважение, либо я разобью тебе голову и выбью глаза!»

Ранее футболист на правах аренды перешел в турецкий «Истанбул».