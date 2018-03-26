Футболист Туран угрожал журналисту из-за неккоректного вопроса жене

Арда Туран Официальный сайт «Барселоны»

Полузащитник «Истанбула» Арда Туран стал угрожать журналисту после некорректного вопроса его жене. Об этом сообщает ТАСС.

По информации NTV, журналист задал вопрос жене Турана о недавной свадьбе. Девушка показала жест закрывающейся молнии на рту.

«Арда запретил вам разговаривать?» — спросил журналист.

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Туран сразу же пригрозил репортеру словами: «Прояви уважение, либо я разобью тебе голову и выбью глаза!»

Ранее футболист на правах аренды перешел в турецкий «Истанбул».