Королева Великобритании даст старт Лондонского марафона 2018 года

Старт Лондонскому марафону 2018 года даст королева Великобритании Елизавета II. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Для нас большая честь, что Ее Величество Королева приняла наше предложение дать старт Лондонскому марафону.

Это особенно важно, учитывая, что 110 лет назад олимпийский марафон 1908 года открывала принцесса Мэри — бабушка королевы», — приводит Inside The Games слова главы оргкомитета соревнований Джона Сперлинга.

Традиционный марафон на 42 км пройдет 22 апреля.