Черчесов ответил на вопрос о приглашении в сборную России Аршавина

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о приглашении в национальную команду нападающего казахстанского «Кайрата» Андрея Аршавина. Слова наставника приводит ТАСС.

«Давайте сделаем простые вещи — надо всегда отдавать должное футболистам, которые долго играли за сборную, но все идет и меняется, мы движемся своим путем, Андрей неплохо играет за свою команду.

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Болельщикам — уважение, что помнят наших футболистов, но на сегодня у нас более молодая команда, которая движется своим путем. Я был бы рад, если бы ему было лет на 10 поменьше, тогда он пригодился бы», — сказал Черчесов.

Ранее Черчесов сообщил, кто займет место в воротах в поединке с командой Франции.

Матч России и Франции состоится 27 марта в Санкт-Петербурге. Начало в 18:50.