В «Спартаке» сообщили сроки восстановления Зобнина после травмы

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин вернется в строй команды после травмы через две недели. Об этом сообщает ТАСС.

«Это не хирургический случай, так что лечение будет консервативным. Ориентировочный срок восстановления Романа — до 14 дней», — сказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

Ранее сообщалось, что у Зобнина диагностировано частичное повреждение боковой связки левого коленного сустава.