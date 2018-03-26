СМИ: в Китае футболистам могут запретить демонстрировать татуировки
Игрокам китайского чемпионата могут запретить демонстрацию татуировок, сообщает «Советский спорт».
По информации газеты Global Times, такой запрет может ввести Китайская футбольная ассоциация (CFA).
«Всекитайская ассоциация футбола в скором времени опубликует документ, касающийся татуировок на матчах в рамках китайской суперлиги и играх национальной сборной», — сообщает газета.
«Мне не нравятся любые виды татуировок и крашеные волосы. Любой игрок команды, который хочет играть в следующем матче, должен свести свои татуировки и смыть краситель с волос. Они должны сконцентрироваться на игре, а не на своем имидже и образе», — отметил главный тренер юношеской сборной Китая (игроки до 19 лет) Лю Сяосинь.
Отмечается, что поводом для решения послужило то, что игроки молодежной и национальной сборной Китая на прошлой неделе вышли на поле в матчах с бандажами на руках, скрывающими их татуировки.
Ранее сообщалось, что игрок сборной Англии наймет охрану на время чемпионата мира в России.