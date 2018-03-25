Фуркад усомнился в «чистоте» Шипулина

Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что не общался с российским спортсменом Антоном Шипулиным после Олимпийских игр 2018 года, куда россиянин не был допущен до участия, передает «Советский спорт».

«Я не общался с Шипулиным после Игр, мало приятного в этой ситуации. Антон — один из главных моих соперников, но у меня с ним хорошие отношения. Мне кажется, что он чувствует, что его предали, когда мы не встали на его защиту», — сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».

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Он также отметил, что не может быть полностью уверен в непричастности Шипулина в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.

«Мы не знаем, что было в Сочи, мы не находились в российской команде, не ночевали с ним в одной комнате. Я не готов дать руку на отсечение, что он ничего не употреблял. Должно пройти время, чтобы прежние отношения восстановились», — добавил Фуркад.

Ранее сообщалось, что француз занял первое место в общем зачете Кубка мира по биатлону, Шипулин — третий.