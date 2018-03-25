Биатлонист Цветков сообщил о желании выступить на Олимпиаде-2022

Российский биатлонист Максим Цветков заявил о намерении принять участия в зимних Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине.

«Безусловно, я буду продолжать тренироваться следующее четырехлетие, сто процентов. Даже несмотря на то, что после этих Олимпийских игр, которые были моей главной целью последние четыре года, у меня пропала мотивация.

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Сейчас попробую найти новую мотивацию, возможно, в этом поможет семья, которая будет заряжать меня энергией следующее четырехлетие», — цитирует Цветкова ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Цветкова до участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Ранее сообщалось, что 26-летний россиянин выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени.