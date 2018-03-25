Биатлонист Цветков: сквозь лес слышал поддержку со стороны болельщиков

Российский биатлонист Максим Цветков поделился впечатлениями после победы в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира в Тюмени. Спортсмен отметил, что его главной задачей на сезон было попадание в тройку сильнейших, передает «Советский спорт».

«Я думал, что для меня хорошим итогом сезона будет пару раз попасть «в цветы» и один раз в тройку. Партнеры по команде сказали, что у меня был правильный подход. Меня вели по трассе в последний круг, я просто закусил зубы и работал по полной», — сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».

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Биатлонист также отметил поддержку в свой адрес со стороны болельщиков.

«Очень рад, что удалось так закончить сезон. Я даже сквозь лес слышал, как ревет стадион, как поддерживает меня», — заявил Цветков.

Ранее Цветков победил в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.