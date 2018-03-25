Маттеус заявил о неготовности сборной Англии к ЧМ-2018

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус заявил, что команда Англии не готова к выступлению на чемпионате мира — 2018. Его слова приводит «Советский спорт».

«Мне нравится английская команда. В ней есть много талантливых молодых игроков. Они показывают хорошие результаты на молодежном уровне. Думаю, это очень помогло основной команде. Также большой вклад вносят и сильные клубные тренеры, такие как Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола», — цитирует специалиста Sky Sports.

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Также Маттеус заявил о неготовности английской сборной к чемпионату мира в России.

«Им еще рано выступать на этом чемпионате мира. Чувствую, что через четыре года в английском футболе что-то может измениться как на международном уровне, так и на клубном», — добавил он.

Ранее Джесси Лингард назвал гол за сборную Англии лучшим моментом в карьере.