Провалившуюся на чемпионате мира Загитову отказались жалеть

Двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Максим Траньков прокомментировал выступление фигуристки Алины Загитовой, которая заняла пятое место на чемпионате мира, который прошел в Милане. Он отметил, что для российской спортсменки текущий сезон является успешным.

«Загитова — олимпийская чемпионка, уже сложившийся спортсмен. Не думаю, что ей нужна жалость. Сейчас сезон закончен, а к старту следующего она с тренерским штабом подойдет в хорошей форме, и никто уже не вспомнит, как она выступила на чемпионате мира. Она олимпийская чемпионка, чемпионка Европы – да, неудачно выступила на мировом первенстве, не получилось сделать золотой сезон, но от этого ее выступление в этом году не становится менее успешным», — цитирует Транькова «Спорт-Экспресс».

Реклама

На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане Загитова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании.

Ранее сообщалось, что 15-летняя фигуристка стала пятой на чемпионате мира в Милане.